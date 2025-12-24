צה"ל הודה הבוקר (רביעי) כי במהלך השנה האחרונה גויסו והועברו לידי הזרוע הצבאית של חמאס עשרות מיליוני דולרים, יותר משנתיים לאחר פרוץ המלחמה.

את המידע חשף דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, בהודעה שפרסם על חיסולו לפני כשבועיים של עבד אל-חי זקות, פעיל חמאס ותושב העיר עזה, ששימש כחלק ממחלקת הכספים של הזרוע הצבאית. הוא חוסל בעת ששהה ברכבו יחד עם ראאד סעד.

"בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ שבוצעה לפני שבועיים, חוסל יחד עם ראאד סעד ברכבו, המחבל עבד אל-חי זקות מארגון הטרור חמאס מהעיר עזה, המשתייך למחלקת הכספים של הזרוע הצבאית", נמסר בהודעתו של אדרעי. "זקות היה אחראי במהלך השנה לגיוס עשרות מיליוני דולרים והעברתם לידי הזרוע הצבאית של חמאס, לטובת המשך הלחימה מול ישראל".

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול לקטיעת נתיבי מימון הטרור, ולסיכול כל גורם המעורב בפעילות טרור או בסיוע לביצוע פיגועים נגד מדינת ישראל.

ביום שבת לפני כשבועיים חיסלה ישראל את ראאד סעד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפת חיל האוויר במערב העיר עזה.

סעד שהה תקופה ארוכה במערכת המנהרות סביב העיר, אך בשעות האחרונות יצא לנסיעה ברכב - וכשהגיע לאזור כיכר אל-נבולסי הותקף רכבו ביותר מטיל אחד. יחד עמו חוסל כאמור גם עבד אל-חי זקות.

לפי מקורות ביטחוניים, סעד נחשב לאחד מסגניו של עז א-דין אל-חדאד, ובפועל שימש כראש אגף המבצעים וראש מטה הייצור של רקטות, פצמ"רים וטילי נ"ט.

הוא היה מעורב בקבלת החלטות בצמרת הזרוע הצבאית, החזיק במידע מודיעיני רב והכיר לעומק את תשתית המנהרות. בנובמבר 2023 הציע צה"ל פרס כספי בסך 800 אלף דולר על ראשו בכרוזים שהוטלו ברצועת עזה. ביוני אשתקד נעשה ניסיון לחסלו, אך הוא ניצל.