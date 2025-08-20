מקורות בסוריה מדווחים כי כוחות הקואליציה הבינלאומית בראשות ארצות הברית ביצעו לפנות בוקר פעולת קומנדו בכפר אטמה שבמחוז אידליב, בצפון מערב סוריה, סמוך לגבול עם טורקיה.

במהלך הפשיטה נעצר מפקד בכיר בארגון דאעש, כשנשים צרפתיות שהיו עמו נלקחו גם הן.

על פי הדיווחים, הכוחות הונחתו באמצעות לפחות ארבעה מסוקים, בשיתוף פעולה עם מנגנון הביטחון הכללי של כוחות ביטחון הפנים של סוריה. במקביל חסמו כוחות סורים את הדרכים המובילות לאזור.

כלי תקשורת בסוריה ציינו כי ייתכן שהעצור הוא מנהיג דאעש, אבו חפס אלקורשי. במהלך הפעולה נשמעו קולות ירי, אך לא נמסר על נפגעים - לא הרוגים ולא פצועים.