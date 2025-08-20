לוחמים בסוריה צילום: דובר צה"ל

ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר (רביעי) באורח קל מפיצוץ אמצעי לחימה ישן של המשטר הסורי במרחב החרמון הסורי. מדובר בפעילות שהחלה אמש, במסגרתה יצאו כוחות צה"ל לאיתור אמצעי לחימה ולסריקות בעומק כפרי החרמון הסורי, מספר קילומטרים משטח ישראל. במהלך הפעילות התפוצץ רימון סורי ישן. כתוצאה מכך נפצעו ארבעה לוחמים, שפונו באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בית החולים זיו עדכן כי הלוחמים התקבלו בחדר הלם וטופלו במחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי זיו. במסגרת הטיפול עברו בדיקות והדמיות מקיפות, ולאחר השגחה רפואית שוחררו כולם כשהם במצב יציב. בצה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר במלואו, וכי משפחות הלוחמים עודכנו. עוד באותו נושא: חזון ההתיישבות היהודית בחבל הבשן

מעצר סוחר אמצעי לחימה בדרום סוריה

בשבוע שעבר עדכן צה"ל כי כוחות חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג'ה שבדרום סוריה. בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו. תיעוד של צה"ל: מעצר סוחר אמצעי לחימה בדרום סוריה צילום: דובר צה"ל