זירת התאונה בכביש 611 תיעוד מבצעי מד"א

גבר כבן 50 נהרג וגבר נוסף נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים שאירעה בצהריים (רביעי) בכביש 611 סמוך לד'הר אל עבד. התאונה התרחשה במעורבות שני כלי רכב.

לאחר פעולות חילוץ שנמשכו דקות ארוכות, קבעו חובשים ופראמדיקים של מד"א את מותו של אחד המעורבים שסבל מחבלה רב מערכתית קשה.

הפצוע הנוסף, שנפגע בבטנו ובאגנו, קיבל טיפול רפואי בשטח ופונה בשיתוף כוח רפואה של צה"ל לבית החולים הלל יפה שבחדרה.

פראמדיק מד"א סאמי אלחסן, חובש בכיר במד"א משה כהן וחובש רפואת חירום במד"א פואד כבהה סיפרו, "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות 2 כלי רכב. כשהגענו למקום ראינו את אחד הרכבים הפוך עם פגיעות פח משמעותיות, ובתוכו לכוד גבר כבן 50. לאחר שחילצנו את הפצוע מהרכב, התחלנו לבצע בדיקות רפואיות. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד בגופו. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

עוד הוסיפו כי "צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לפצוע נוסף, גבר כבן 50 שסבל מחבלות בבטן ובאגן. תוך המשך הטיפול, צוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".