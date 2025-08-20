דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הכריז הערב (רביעי) בהצהרה שנשא כי הצבא החל בשלב הבא של המערכה נגד חמאס בעזה.

"נעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה, התחלנו את הפעולות המקדימות לתקיפה", אמר דפרין. "כוחותינו כבר פועלים בפאתי עזה וכבר איתרו מנהרה בתחומי העיר".

"נייצר את התנאים להחזרת החטופים, בהתאם להנחיות הדרג המדיני", הוסיף דובר צה"ל. הוא הדגיש כי "החמאס הוכרע כארגון בכל מקום בו צה"ל פעל. הוא פועל כעת בשיטת גרילה".

הוא נשאל על מבצע מרכבות גדעון והשיב, "המבצע עמד ביעדיו ואפילו מעבר לכך. לחמאס אין לאן לחזור".

דפרין ציין כי "סוכלו יותר מ-2,000 מחבלים, זה הביא את התנאים לכניסה לעיר עזה, למיקוד המאמץ כדי להעמיק את הפגיעה. חמאס הוכרע בכל המקומות שבהם צה"ל פעל. הוא לא מתפקד כצבא טרור כבעבר, אלא כגרילה. מה ייחשב הכרעה? חמאס לא ישלוט בעזה ביום שאחרי, זה המדד המרכזי".

דפרין התייחס לתקרית החריגה בחאן יונס הבוקר ואמר "הלוחמים זיהו יותר מ-15 מחבלים שיצאו מפיר מנהרה ופתחו באש כולל ירי RPG לעבר הכוחות. בקרב שהתפתח סביב המוצב כוחותינו הדפו את המחבלים. אנו מתחקרים כיצד האירוע התאפשר, ונפיק את הלקחים".