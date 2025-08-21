שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר בימים האחרונים כי יפרוש מהממשלה אם רה"מ נתניהו יקדם עסקה עם הארגון הרצחני - חלקית או כוללת, כך פורסם אמש (רביעי) במהדורה המרכזית של חדשות 12.

מלשכת שר האוצר נמסר בתגובה: "שר האוצר לא מתייחס לדברים הנאמרים בפגישות עם משפחות שכולות ומשפחות חטופים.

עמדתו של השר נותרה כשהייתה - אין מקום לעסקה חלקית שמשאירה חלק מהחטופים מאחור ואת חמאס בשלטון והוא מצפה מראש הממשלה להפסיק את העמימות ולומר דברים ברורים בעניין".

מפקד חיל הים לשעבר האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום הבהיר אתמול כי למדינת ישראל אסור לעשות עסקה חלקית.

לדבריו חמאס הוטרד מאוד מהחלטת ישראל לפתוח במבצע בעזה למרות סיכון החטופים.

"כל עסקה חלקית תאפשר לחמאס 60 ימים של התארגנות חדשה והאירוע שראינו היום בחאן יונס יהיה בהמשך גם במקומות נוספים".

לדבריו לישראל יש על השולחן שתי אפשרויות האחת עסקה כוללת או מבצע מורכב בעזה.