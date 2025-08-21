הרמטכ"ל זמיר עם הטנקיסט שדרס מחבל ללא קרדיט הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ביקר היום (חמישי) ברצועת עזה ופגש את לוחם השריון שתועד אתמול כשהוא דורס מחבל במהלך קרב בח'אן יונס. במהלך הביקור אמר זמיר ללוחם שדרס מחבל, "קבלת ההחלטות שלך, עם ה-RPG הזה, כנראה הצילה חיים רבים". עוד באותו נושא: בקרוב השלב הבא במבצע "מרכבות גדעון"

הרמטכ"ל אישר את תכנית ההתקפה בעזה האירוע התרחש אתמול, כאשר חוליית מחבלים שמנתה לפחות 20 חמושים יצאה מפיר תת קרקעי סמוך למוצב בח'אן יונס. המחבלים פתחו בירי נ"ט ומקלעים לעבר כוחות צה"ל. לוחם אחד נפצע קשה ושניים נוספים באורח קל. הלוחמים השיבו באש וחיסלו לפחות עשרה מהמחבלים במהלך ההתקלות, בעוד כשמונה נוספים נמלטו בחזרה אל הפיר. צה"ל הפעיל כלי טיס וטנקים שתקפו את האזור. שני כטב"מים ביצעו ארבע תקיפות, מטוסי קרב ביצעו שש תקיפות נוספות, וגם מסוק קרב השתתף בתקיפה.

