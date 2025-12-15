ביממה האחרונה נעשים מאמצים להביא למינויו של מזכירו הצבאי של שר הביטחון, תת-אלוף גיא מרקיזנו, לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח ב"כאן חדשות", המהלך נעשה בניסיון לפתור את הפלונטר שנוצר בצמרת צה"ל על רקע מחלוקות במינויי בכירים.

במרכז המחלוקת ניצב מינוי הנספח הצבאי בוושינגטון. שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקש למנות לתפקיד את מרקיזנו, בעוד הרמטכ"ל אייל זמיר העדיף את תת-אלוף טל פוליטיס, המשמש כקצין מספר 2 בחיל הים.

במידה שמינויו של מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה יאושר, יוכל הרמטכ"ל להשלים את מינויו של פוליטיס לנספח צה"ל בארצות הברית - כפי שתכנן מראש.

מינוי שני התפקידים הבכירים יכולים לסייע להפחית את המתיחות בין שר הביטחון לרמטכ"ל.

בתוך כך, בחודשים הקרובים צפויים שר הביטחון והרמטכ"ל להכריע גם במינויי מפקד חיל האוויר ומפקד חיל הים הבאים - החלטות רגישות שדורשות תיאום הדוק בין שני הדרגים הבכירים.

המתיחות בין שר הביטחון לרמטכ"ל נמשכת כבר תקופה, בין היתר על רקע סבב מסקנות שערך הרמטכ"ל לאחר אירועי השבעה באוקטובר, מבלי לתאם עם השר הממונה. בעקבות זאת, דרש כ"ץ לבחון מחדש את המסקנות ואף לבדוק אפשרות לתחקירים נוספים בתחומים שטרם נבדקו.