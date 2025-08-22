העיתון "אינדפנדנט ערביה", הנמצא בבעלות סעודית, דיווח הלילה (שישי) מפי "גורמים סורים בכירים" כי ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני ב-25 בספטמבר, תחת חסות אמריקנית. לפי הדיווח, ההסכם ייחתם יום אחרי שנשיא סוריה, אחמד א-שרע, יישא לראשונה נאום בעצרת הכללית של האומות המאוחדות.

לפי הגורמים, מדובר בהסכם ביטחוני שמטרתו להפחית את המתיחות בין ירושלים לדמשק, אך לא ייחתם הסכם שלום כולל בין המדינות "בעתיד הקרוב".

בהמשך, דיווח ערוץ "סקיי ניוז" בערבית ממקורותיו כי האמריקנים שואפים להביא לפגישה בין הנשיא א-שרע לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודש הבא, כאשר הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, צפוי להשתתף. בדיווח נאמר כי מינוי נציג חדש של סוריה באו"ם, בעל סמכויות משא ומתן, בוצע בשבועות האחרונים "בהקשר לכך".

עוד דווח ב"סקיי ניוז" בערבית כי הושגה התקדמות בשיחות בין השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, לבין שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, שהתקיימו השבוע בפריז. עם זאת, נקודת המחלוקת העיקרית בין הצדדים נותרה סביב רצונה של ישראל לשמור על נוכחות צה"ל במספר אתרים אסטרטגיים בסוריה, בהם תחנת הרדאר בחרמון הסורי ובתל אל-חארה שבמחוז קונייטרה.

לדיווחים אין עד כה אישורים רשמיים בישראל או בסוריה.

סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה דיווחה ביום רביעי לפנות בוקר כי א-שיבאני נועד בפריז עם משלחת ישראלית, אם כי בדיווח הסורי לא צוין כי השר דרמר עמד בראשה. הפגישה, שנערכה לפי הדיווח בתיווך אמריקני, עסקה בצעדים לחיזוק היציבות בדרום סוריה ובאזור כולו.

על פי הדיווח, בין הנושאים שעלו בשיחה היו הפחתת מתיחות בגבול, שמירה על עיקרון אי-התערבות בענייניה הפנימיים של סוריה, קידום הבנות לשמירת יציבות האזור, פיקוח הדוק על הפסקת האש בהר הדרוזים וחידוש יישום הסכם הפרדת הכוחות שנחתם בשנת 1974.

הדיווח הדגיש כי המגעים מתקיימים כחלק ממאמץ דיפלומטי בינלאומי רחב, במטרה להבטיח את ביטחונה של סוריה ולשמור על שלמותה הטריטוריאלית.

מדובר בדיווח חריג ויוצא דופן, שכן זו הפעם הראשונה זה למעלה מ-25 שנה שכלי תקשורת רשמי בסוריה מדווח על קשר ישיר כלשהו בין ממשלת סוריה לממשלת ישראל.

