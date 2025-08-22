סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי מפלגת כחול לבן קורסת ואינה עוברת את אחוז החסימה ומנגד מפלגה בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ומשיגה 10 מנדטים.

מהנתונים עולה כי לו היו הבחירות מתקיימות כיום מפלגתו של נפתלי בנט היתה מקבלת 23 מנדטים והליכוד 21.

מפלגת הדמוקרטים זוכה ב-11 מושבים, מפלגה בראשות גדי איזנקוט ב-10, ישראל ביתנו 9, ש”ס 8, יש עתיד 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, רע”ם 6, חד”ש-תע”ל 5 ומפלגת הציונות הדתית 4,

אמש פורסמה בכאן חדשות כי הקלטה של יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ ממפגש עם פעילי מפלגתו, בה הוא נשמע תוקף גורמים בתוך מחנה המרכז-שמאל. "השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להעיף אותי", נשמע גנץ אומר לפעילים.

הוא הוסיף "החלפתי את הטלפון שלי כבר שבע פעמים, לא כי האיראנים או התקשורת מחפשים אותי, זה גם לא נתניהו, למרות שאולי הוא רוצה אותי. זה כי השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להוציא אותי החוצה. לא הימין. זה המצב. שמעת אותי מדבר על איזנקוט? לכן אני מאמין בדרך הזאת, כך אני ממשיך".

בימים האחרונים דווח שגנץ שוקל להצטרף לממשלה על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה חלקית לשחרור חטופים ומאז סופג גנץ ביקורת חריפה בנושא.