שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שישי) כי אישר את תוכניות צה"ל להכרעת חמאס ברצועת עזה. לדבריו, התוכניות יכללו הפעלת אש עצימה, פינוי תושבים ותמרון קרקעי.

"אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון", כתב כ"ץ.

כ"ץ הדגיש כי אם חמאס לא יסכים לתנאי ישראל לסיום הלחימה, ובראשם שחרור כלל החטופים והתפרקות מנשקו, "בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם".

עוד אמר השר כי "אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה".

אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באוגדת עזה, שם קיבל סקירות מבכירי צה"ל על המשך הלחימה ברצועה.

במהלך דבריו אמר נתניהו, "אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים, וכמובן של הצבא הסדיר, למען המטרה החיונית הזאת".

נתניהו הוסיף כי לצד המערכה הצבאית הנחה להתחיל במגעים לשחרור החטופים, "במקביל, אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד".