האיום של האלוף בלוט על הכפרים הפלסטינים דובר צה"ל

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אמר כי צה"ל ממקד מאמצים בכפר אל-מוע'ייר שבבנימין, בעקבות הפיגוע שבו נפצע אתמול רועה צאן ישראלי באורח קל סמוך למלאכי השלום שבאזור שילה.

האלוף בלוט קיים הערכת מצב לצד מפקד חטיבת בנימין, אלוף-משנה ע', ומפקדים נוספים, והוצגה בפניו סקירה אודות מאמצי איתור המחבל והפעולות העיצוביות המאפשרות שנעשות בשטח, הכוללות חישוף צמחיה, מעצר חשודים וסריקות.

לדברי בלוט, מטרת הפעילות בכפר היא לתפוס את המחבל שביצע את הפיגוע, ולשדר מסר הרתעתי לתושבים. "כל כפר וכל אויב צריך לדעת שאם הם עושים פיגוע כנגד התושבים - הם ישלמו מחיר כבד", אמר.

"כרגע המאמץ המרכזי הוא לעמוד במשימה הזאת, שנדע שהמחבל אצלנו או שהרגנו אותו", אמר האלוף בלוט, "הם יחוו עוצר, הם יחוו כתר והם יחוו פעולות עיצוביות. אנחנו נעשה מאמץ עכשיו במיקוד וננצל גם את הסד"כ שקיבלנו, מיקוד על הכפר אל מועייר שהוציא לא מעט פיגועים לאחרונה, אנחנו עכשיו מתלבשים על הכפר הזה".

"את המסר הזה אנחנו גם נעביר לכפר", הוסיף האלוף בלוט, "הכפר מוציא פיגוע, אין בעיה, אתה רוצה זרקור עליך אנחנו יודעים להרים זרקור. המשימה הראשונה לצוד, לסכל את החוליה ואת המחבל. המשימה השנייה היא לייצר פה פעולות עיצוביות, וכן, כדי שכולם יהיו מורתעים, אגב לא רק הכפר הזה, אלא כל כפר שינסה להרים יד על מי מהתושבים".

האירוע התרחש באדמות מדינה כ-300 מטרים מכביש אלון, בין היישוב עדי עד ומלאכי השלום באזור שבו היו בעבר לא מעט פיגועים. המחבל הגיע ככל הנראה מהכפר העויין אל מועייר.

הוא ביצע ירי של קליע אחד לעבר החוואים ולאחר מכן האקדח נתקע. הוא ניסה לתקוף אותם אך הם הצליחו להדוף אותו באמצעות הריינג'ר שניתן להם כחלק ממרכיבי ביטחון שהתקבל ממשרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות.

בירי נפצע אדם באורח קל ופונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים. כוחות צה"ל מכתרים את הכפר אל מועייר וכפרים נוספים ומבצעים מצוד אחר המחבל.