גנץ מציע: ממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל - קצובה בזמן דוברות

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, קרא הערב (מוצאי שבת) להקמת ממשלת חירום זמנית שתפעל להשבת החטופים ולגיבוש מתווה שירות שוויוני לחרדים.

לדבריו, הממשלה המוצעת - "ממשלת פדיון שבויים" - תכהן במשך חצי שנה בלבד, בסיומה יתקיימו בחירות כלליות.

בהצהרה שמסר בכפר המכביה אמר גנץ: "במנהרות החמאס נמצאים חמישים חטופים וחטופה. מורעבים, מעונים, מוזלמנים. אמא שלי, מלכה, שוחררה מברגן בלזן במשקל 29 קילוגרם. היא לימדה אותי שחיים הם דבר קדוש, ושהתפקיד של המדינה שלנו הוא קודם כל להציל חיים".

גנץ הציג את עיקרי מתווה הפעולה: ביצוע עסקה שתשיב את כל החטופים, גיבוש מתווה שירות שיכלול את גיוס החרדים ויקל על נטל השירות, וחוק לקביעת מועד מוסכם לבחירות - באביב 2026. "החטופים שלנו בסכנת חיים. זמנם קצוב. לצד זאת, אחים שלנו קורסים מהעומס במילואים ובסדיר", הדגיש.

עוד אמר גנץ כי הוא פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראשי האופוזיציה, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, להצטרף למהלך. "אין לנו זמן. לחטופים אין זמן", ציין, "החטופים גוועים ברעב, משפחות מתפרקות, עסקים קורסים ולוחמי הסדיר והמילואים נטחנים".

"אל תטעו בי - אני חושב שהממשלה הזאת רעה והיא חייבת ללכת הביתה. שראש הממשלה נתניהו צריך ללכת הביתה בבחירות דמוקרטיות. היוזמה הזו איננה בשביל הממשלה - היא בגלל הממשלה. בגלל שהממשלה מפלגת אותנו, ולא מביאה לניצחון ולא להשבת החטופים".

גנץ הוסיף קריאה ישירה לנתניהו: "מול הסחטנות - אני מציב חלופה לאומית אחראית. תאמץ אותה". לדבריו, "יש רוב גדול בעם ובכנסת למתווה שהצעתי הערב. הגיע הזמן שגם ההנהגה הפוליטית תתחבר לעם".

גורם בכחול לבן מסר הערב (מוצ"ש) כי המתווה שפרש גנץ קורא להקמת ממשלת חירום קצובה בזמן, שתתמקד בשלוש משימות לאומיות - השבת החטופים, גיבוש מתווה שירות חדש והובלת ישראל לבחירות מסודרות באביב 2026.

עיקרי המתווה:

חתימה על הסכם להשבת כלל החטופים.

הסכמה על מתווה שירות שיגייס גם את החרדים ויביא להקלה על כלל המשרתים.

הסכמה על מועד מוסכם לבחירות באביב 2026.

כניסת מפלגות האופוזיציה לממשלה - במקום הגורמים הקיצוניים שמונעים התקדמות בנושאים המרכזיים.

המהלך נרקם מזה שבועות, על רקע ההזדמנות שנוצרה לעסקת שחרור חטופים והווטו שמטילים השרים בן גביר וסמוטריץ' על קידומה. "גנץ קיים שיחות עם גורמים בכירים בארץ ובעולם, והוא סבור שיש אפשרות ריאלית להשיב את כלל החטופים. הבעיה היא שתמיד כשאנחנו יוצרים לחץ על חמאס - אנחנו לא מממשים אותו. אסור שזה יקרה שוב. לחלק מהחטופים זו עשויה להיות ההזדמנות האחרונה".

המהלך משרת גם את האופוזיציה: "אם נתניהו מסרב - הוא הסרבן והוא נושא באחריות. אם יצליח לקדם עסקה בעצמו - מצוין. אנחנו מציעים לו את מלוא הגיבוי - עד הקצה. עבורו, מדובר בהזדמנות לסיים את פרשת החטופים, בלי להידרש לחוק גיוס שיפלג את העם".

לרשת ביטחון אין ערך אמיתי אומר הגורם: "היא לא תסייע לחיילים, לא תוביל לבחירות, ולא תאפשר השפעה על עסקה. היא לא מבטיחה לנתניהו דבר - ומנגד לא נותנת לציבור דבר. אין התנגדות עקרונית לרשת ביטחון - אבל מה שישראל צריכה עכשיו הוא מהלך כולל: חטופים, משרתים, בחירות".

המהלך חייב להיות במתכונת של אופוזיציה מורחבת, בשל הרכב המנדטים של הקואליציה הנוכחית. "המהלך חייב לייצר חזית ציבורית רחבה ואחידה, כדי להבטיח את יישומו". לגבי יאיר גולן: "הוא נתפס כסדין אדום בצמרת הליכוד ולכן גנץ לא קרא לו בפומבי להצטרף - אין לו התנגדות שישתתף במהלך".

על מועד הבחירות אומר הגורם: "לכולם ברור שממשלה כזו לא תעביר תקציב. לכן, לאחר חידוש המושב הקרוב, יש להעביר חוק לפיזור הכנסת ולכוון למועד מוסכם - מרץ 2026 - תאריך שגם לשכת ראש הממשלה העלתה בעצמה". שלב הפתיחה של המהלך: "תחילתו של התהליך היא בעסקת חטופים. רק לאחריה תושבע הממשלה, בהתאם למתווה".