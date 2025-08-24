ראש עיריית תל אביב רון חולדאי הגיב אחר הצהריים (ראשון) לסערה שהתעוררה סביב דרישת העירייה מבתי הכנסת האורתודוכסיים לחתום על סעיף הסותר את אמונתם.

"בתל אביב יפו פועלים מאות בתי כנסת בשיתוף פעולה מלא ופורה עם העירייה. אין שום ביסוס לשקרים שמוטחים היום ברחבי המרשתת על העירייה, שכביכול איימנו על בתי כנסת בעיר. הסעיף המדובר, שבכלל היה שייך לחוזה עירוני קבוע של הקצאת מבני ציבור, וגרם לסערה הזו, שונה והוסדר כבר מזה זמן רב עם גבאי בתי כנסת בעיר, בהבנה ובהכלה של כל הצדדים.

מה שכן יש כאן זו הסתה פרועה של שרים וחברי כנסת, שהעמקת השנאה והשסע בציבור היא דרכם הפוליטית, אין להם מה למכור מעבר לכך. האמת כבר אינה חשובה להם. "רשעים ארורים" הם קוראים לנו. אני חושב שדי ברור מי מייצגים את פני הרשע בחברה שלנו", כתב חולדאי.

מוקדם יותר דווח בעיתון "ידיעות אחרונות" כי במכתבים ששלחה העירייה לעמותות המפעילות את בתי הכנסת, נדרש מהן לחתום על חוזה חדש, לפיו יתחייבו לספק "שירותי דת לכל תושבי השכונה, ללא הבדל גיל, מין או אמונה". בתי כנסת שלא יחתמו - עומדים בפני תביעת פינוי.

מדובר בכ-130 בתי כנסת שהוקמו ברובם עוד לפני קום המדינה, חלקם על קרקעות שהוקצו בזמנו בידי העירייה, אך לא הוסדרו ברישום מלא בטאבו. עבורם, מקדמת כעת העירייה הסדרה חוזית חדשה - אך עם תנאים שמקוממים את המתפללים.

"מדובר בסעיף מזעזע", טוען עו"ד דוד שוב, המייצג בהתנדבות את בתי הכנסת. "לחתום על כך שנפעל ללא הבחנה באמונה - משמעותו לפתוח את התפילה גם לזרמים אחרים או לדתות אחרות, ומנגד - לא לאפשר עזרת נשים או הפרדה מגדרית. מדובר בכפייה חילונית במסווה של שוויון".

במהלך דיון שנערך לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב, אמר נציג העירייה: "אם בית כנסת בשכונה חילונית אינו משרת את תושבי המקום - אפשר לעשות בו שימושים אחרים". במקביל, עו"ד מטעם העירייה הבהיר כי בית כנסת שלא יעמוד בתנאי החוזה החדש - יוחלף בגוף אחר שיפעיל אותו.

בבתי הכנסת מזהירים: "ברגע שחתמנו - פתחנו פתח לעתירות נגדנו בטענה להדרת נשים או לאפליה דתית. אפילו נוסח התפילה עלול להיות מוכתב לפי אופי השכונה".