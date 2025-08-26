המועצה האזורית שומרון מזהירה כי אלפים מתלמידי השומרון יפתחו את שנת הלימודים תשפ"ה כשהם נאלצים לנסוע ברכבים לא ממוגנים או להגיע לשיעורים באיחור ניכר.

זאת בשל מחסור חמור באמצעי תחבורה ממוגני ירי בעוד משרד הבטחון מחייב את המועצה להסיע את התלמידים ברכבים ממוגני ירי בלבד.

בעתירה שהוגשה לבג"ץ באמצעות עו"ד עדי קליין, עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד אייל בוקובזה ממשרד עו"ד ויינברגר-ברטנטל ושות', נגד ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר ושר החינוך - דרשה המועצה לעצור את המחדל ולהעביר תקציב למיגון רכבי ההסעות. בעתירה צוין כי קיים מחסור של 34 אוטובוסים ו-44 מיניבוסים ממוגני ירי לצורך הסעת תלמידים - בהם תלמידי חינוך מיוחד.

בדיונים המקדמיים בבג"ץ קיבל בית המשפט את טענות המועצה וציין כי "אין אפשרות שילדים לא יגיעו לבית הספר". אולם לאחר דחיות חוזרות מצד המדינה, התקבלה בשבוע שעבר תשובה רשמית של הפרקליטות בה נכתב כי אין תקציב לסגירת הפער. יתרה מכך - המדינה הציעה כי הרשויות יממנו מכיסן את מיגון הרכבים, בעלויות של עשרות מיליוני שקלים.

בתגובה חריפה שהגישה המועצה נכתב כי "המדינה אינה חולקת על העובדות - הפערים קיימים, והם רק יגדלו בשנים הקרובות - אולם היא מנסה להתנער מאחריות ולהטיל את הנטל על כתפי הרשות המקומית. זהו מהלך בלתי סביר ובלתי חוקי: המדינה היא שצריכה לספק את המיגון שהיא עצמה מחייבת".

על פי נתוני המועצה, כיום משתמשים בהסעות למוסדות החינוך כ-9,000 תלמידים מדי יום. בשנה החולפת נאלצו כ-1,500 תלמידות באולפנות להתחיל את לימודיהן בשעה תשע בבוקר, בשל מחסור באוטובוסים, מה שהוביל לאובדן של כ-220 אלף שעות לימוד בשנה. בחמש השנים הקרובות צפויים להצטרף עוד 1,400 תלמידים למערך ההסעות - מה שידרוש תוספת של כ-30 אוטובוסים נוספים.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר כי "תשובת המדינה היא לא פחות מחרפה, הפקרה בוטה של תלמידים ערב פתיחת שנת לימודים והעמדה של הרשות בפני שתי אפשרויות אבסורדיות: להוציא תלמידים לבתי ספר אחרי שעת פתיחת שנת הלימודים בניגוד לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך או מנגד הפקרת התלמידים באוטובוסים שאינם ממוגנים בניגוד להנחיות משרד הבטחון. תלמידי השומרון לא יהיו סוג ב', ברור לכל בר דעת שאין רשות מקומית בישראל שיכולה לממן מכיסה צרכי בטחון בטח לא בעשרות מיליוני שקלים כפי שנדרש כאן. המצב הזה לא יכול להמשך ורק יחמיר. אנחנו דורשים פתרון".