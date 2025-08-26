שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים.

בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים בצה"ל, אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים.

"תהליך המינויים בצה"ל הוא אבן יסוד בטיפול באנשים ונמשיך לעשות הכל כדי לקדמו בצורה חלקה ומקצועית", מסרו השניים.

לפני כשבועיים השתתף זמיר בטקס חילופי מפקד המכללות הצבאיות והתייחס למתיחות עם שר הביטחון.

"הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון. אמון הדדי ושיתוף פעולה הם המפתח להצלחה. רק כך נבטיח הכרעה - וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי", דברי זמיר.

הוא הוסיף כי "הפעולה ההתקפית ברצועה תביא למיטוט יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של החמאס. המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו".

המשבר בין השניים החריף לאחרונה סביב סוגיית השיבוצים בדרגת תת-אלוף בצה"ל. בין היתר פורסם כי לאחר ששר הביטחון לא אישר שורה של שיבוצים - הגיע זמיר ללשכתו לפגישה - אולם מזכירת השר לא אפשרה לו להיכנס. בצה"ל טענו כי מדובר בפגישה שתואמה מראש, אך נאמר לרמטכ"ל שהשר עסוק. בלשכתו של כ"ץ מסרו מנגד כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי - וזמיר הגיע בכל זאת.