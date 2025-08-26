ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שלישי) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצב החטופים המוחזקים בידי חמאס.

נתניהו אמר לשרים: "זה לא מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע למה הוא אומר את זה".

אתמול אמר טראמפ לכתבי הבית הלבן כי "נשארו קצת פחות מ-20 חטופים" והוסיף: "אחד או שניים מהם כנראה מתים". אמירה זו באה בהמשך להתבטאות דומה בערב שבת האחרון, אז ציין: "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו".

גורם הבקיא בפרטים אמר לכאן חדשות כי מדובר ב"התבטאויות אומללות וחסרות שחר". לדבריו, "הן לא פחות מהתרת דמם של החטופים".

מוקדם יותר התייחס לנושא גם השר אבי דיכטר בראיון לחדשות 12. "אני מתקשה לראות מצב שבו מישהו יודע משהו על החטופים טוב יותר ומדויק יותר מהגורמים הישראלים", אמר.