ראש הממשלה בנימין נתניהו העריך אמש (שלישי) בריאיון לפודקאסט של פטריק בט-דיוויד כי חמאס לא היה מעז לצאת למתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר אם הנשיא טראמפ היה בשלטון.

"כנראה שטבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש אם דונלד טראמפ היה נשיא, אבל קשה לדעת עם המשוגעים האלה. אני חושב שאיראן הייתה נזהרת יותר - והיא הפטרונית", אמר נתניהו.

הוא התייחס לאמברגו הנשק החלקי שהטיל הנשיא הקודם ג'ו ביידן על ישראל, שכלל עצירת חימושים כבדים, כדי להפעיל לחץ לסיים את המלחמה ברצועת עזה ושיבח את הנשיא הנוכחי שביטל את המהלך מיידית.

בריאיון הצהיר נתניהו לראשונה כי הוא מכיר ברצח העם הארמני בידי הטורקים. המראיין שאל את נתניהו: "השואה מוכרת על ידי 193 מדינות. במדינות מסוימות, אם אתה מכחיש, אתה יכול ללכת לכלא. אבל אם יש מדינה כלשהי שהייתי מצפה שתהיה ברשימת אלה שמכירות ברצח העם הארמני, האשורי והיווני, זו ישראל. למה לא הכרתם?".

נתניהו השיב: "אני חושב שעשינו זאת. הכנסת העבירה החלטה בנושא". אחר כך, כשהמראיין לחץ שההכרה תבוא מטעמו של נתניהו - ראש ממשלת ישראל - הוא השיב: "עשיתי את זה כאן ועכשיו".