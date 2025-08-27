ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה בפרשת 'קטאר-גייט' לבקשת המשטרה, כך הודיעה לשכתו.

"במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לביטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה", נמסר מטעם לשכת לפיד.

את העדות מסר ראש האופוזיציה במשרדי מפלגת יש עתיד והיא נמשכה, לדברי גורמים, פחות מחצי שעה.

בימים האחרונים פורסם כי האלוף (במיל') יואב (פולי) מרדכי הורחק מצוות המשא ומתן לשחרור החטופים, לאחר שנחקר פעם נוספת בשבוע שעבר במסגרת פרשת קטאר-גייט. המשטרה קבעה כי בשבועיים הקרובים ייאסר עליו לעסוק בכל נושא הקשור לשבויים ונעדרים.

מרדכי, שכיהן בעבר כדובר צה"ל, ראש המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, משמש בשנה האחרונה כסגנו של האלוף (במיל') ניצן אלון, העומד בראש מנהלת החטופים. הוא נחשב לדמות מפתח בצוות, בין היתר בשל קשריו הענפים עם גורמים בקטאר. ביולי האחרון נחקר באזהרה בחשד לקבלת שוחד ומגע עם סוכן חוץ, והחקירה בעניינו נמשכת.

בעקבות ההחלטה להשעותו, נמסר מצה"ל כי "האלוף מרדכי כפוף למפקדת החטופים ורתום באופן מלא למפקדת החטופים. הוא אינו מנהל מו"מ ישיר עם המתווכות, אך תרומתו משמעותית ביותר ולעיתים אף קריטית למאמץ. לכל אורך הדרך עמדותיו המקצועיות היו אמיצות ונטולות פניות ותרמו רבות לעשייה".