פרשן i24NEWS אבישי גרינצייג חושף פרטים חדשים הנוגעים לפרשת פלדשטיין, ומותח ביקורת נוקבת על האופן שבו הוצגה עדותו בתקשורת, בעיקר במסגרת הריאיון ששודר עם עמרי אסנהיים.

לטענתו, גרסאות שנמסרו על ידי פלדשטיין במשטרה אינן מתיישבות עם הדברים שהוצגו לציבור - לא מבחינת תוכן, ולא מבחינת הראיות.

לדבריו, בניגוד לרושם שנוצר בציבור, אין כל ראיה המקשרת את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפרשת ההדלפות והקשרים הנטענים עם גורמים קטריים. מהחומרים שנחקרו, עולה כי המסרים הועברו תוך ניסיון להרחיק את ראש הממשלה מהתהליך, ולא להפך.

גרינצייג טוען כי ההתנהלות של פלדשטיין מעלה חשדות חמורים, ומעריך כי יוגש נגדו כתב אישום, אשר עשוי לעסוק בעבירות של שוחד או אף מגע עם סוכן זר - תלוי בשאלה האם נגרם נזק ממשי לביטחון המדינה כתוצאה ממעשיו.

בהקשר הרחב של הפרשה, מתייחס גרינצייג גם לשורת מקרים שבהם, לטענתו, הופעלה השפעה פסולה על התקשורת הישראלית, ובפרט למקרים של התחזות שכוונה להחדיר מסרים נגד מדינות זרות תוך יצירת מראית עין של תמיכה מצד גורמים ביטחוניים רשמיים.