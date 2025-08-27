באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין השתתפו אמש שרים בממשלה, שהביעו תמיכה בהתיישבות ובפיתוח החקלאות באזור והחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

חבר הקבינט, אבי דיכטר, אמר בשיחה עם ערוץ 7, "אני שמח מאוד להיות באירוע של חבל בנימין, אירוע שנתי כבר כמסורת אנחנו מגיעים לכאן. היינו בסיור ממש אתמול בשומרון, אומנם זה חבל בנימין צפון, אבל בהחלט מחמם לב לראות את מה שקורה שם, את החוות, את החקלאות. היקף החקלאות שמתפתח פשוט מחמם לב".

השר הוסיף, "כמובן יש לנו הרבה מאוד מה לתרום כדי שהדבר הזה יתפתח עוד יותר, אבל צריך לעצור גם ולזכור לאן הגענו ולהחליט לאן ממשיכים"

דיכטר אמר לסיום, "החלת הריבונות על הישובים הקיימים זה דבר נדרש. אנחנו נמצאים לפני מהלכים שעלולים להיות בעיה לישראל. חודש הבא הכרה או הכרזה של הרשות הפלסטינית או של האו"ם יחייב אותנו למהלכים דרמטיים כמדינה ישראל ועל כך ננהל דיון בקבינט".

השר עמיחי אליהו אמר, "מועצה אזורית בנימין עושה מהפכה מטורפת, אבל אנחנו צריכים גם לבנות את החלום אחרי הריבונות. ואנחנו מתקדמים לשם בצעדי ענק".

בהמשך אמר, "אני חוזר ואומר, אני מתרגש להיות פה, אבל ההתרגשות האמת היא תהיה שתהיה החלת ריבונות מלאה בבנימין, ובשומרון ובכל מקום, שם אנחנו צריכים להיות".

חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק, הוסיפה, "אין כמו לחזק את ההתיישבות בימים אלה של חודש אלול שאנחנו כולנו עסוקים בתשובה, אין כמו התשובה לארץ ישראל, אין כמו התשובה בעולם ההתיישבות. חיזוק ההתיישבות אחרי שנים רבות של דילול ושל מלחמה על הארץ הזו. זה טוב שחוגגים התיישבות ובעזרת השם, ובקרוב, בקרוב ממש ריבונות, זה מה שחשוב".

השר אופיר סופר אמר, "מועצה מפוארת עם תושבים מפוארים וגיבורים. אני גאה להיות פה וב"ה נראה ריבונות מלאה בקרוב".