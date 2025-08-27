השר מיקי זוהר השתתף באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין והדגיש בשיחה עם ערוץ 7 את מחויבות הממשלה להתיישבות.

הוא סיפר כי פגש זוג מהיישוב מלאכי השלום שבו ביקר לפני כעשור. "הם אומרים שהתמונה שלי עדיין מופיעה אצלם בסלון, ועכשיו צילמנו עוד אחת. זה רק מראה שעם ישראל לא פחד מדרך ארוכה", אמר.

בהתייחסות למדיניות הממשלה אמר זוהר, "ההתיישבות היא נר לרגלנו, אנחנו מגדילים אותה ומעצימים אותה בכל ארץ ישראל. את זה נעשה אולי בקרוב גם בעזה. אבל המהלך הגדול שאנחנו עושים לבנימין ולשומרון הוא הישג גדול. התפקיד שלנו הוא להמשיך את ההתיישבות בכל חלקי הארץ".

בנושא הריבונות ציין, "לא פחות חשוב מההתיישבות זו המשימה של ריבונות. אנחנו צריכים להחיל ריבונות על כל ארץ ישראל כדי שלא יהיו פה אזרחים סוג א' וסוג ב'. ברגע שנחיל ריבונות נוכל לומר שעשינו דבר אמיתי".

לדבריו, "אני חושב שממשל טראמפ מאוד בעד הרעיון שלנו, המטרה היא לקדם זאת מול האמריקאים כדי שיהיה לנו את הגיבוי שלהם".

כשנשאל על הלחץ הבינלאומי השיב, "הלחץ הבינלאומי לא מפריע לטראמפ. הוא יכול לתת לנו את הגיבוי לריבונות גם מול לחץ בינלאומי, ואני מקווה שנשלים את המהלך הזה".

במהלך הריאיון סיפר על התואר החדש שלו - סבא, "ברוך השם, זכיתי להיות סבא לנכדה מתוקה. קראנו לה בשם שגם קשור ליישוב ארץ ישראל - אריאל. אמן ובקרוב נבנה את המקדש".