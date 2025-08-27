הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב יצחק יוסף, הבהיר את עמדתו בנוגע לגיוס חרדים, זאת לאחר שבעבר אמר כי גם לחרדי "בטלן" אסור להתגייס.

היום הבהיר הרב יוסף את דבריו במהלך כנס שבו נאם: "אני אמרתי באחד השיעורים שבחור בטלן לא ילך לצבא, לא התכוונתי בחור שעובד בלילות, מלצר. יש בחורי ישיבות שלא כולם מתמידים, יש תקופות של משבר".

מוקדם יותר השבוע, במהלך שיעור שמסר לתלמידיו, התייחס הרב יוסף לשאלת הגיוס לצה"ל והדגיש כי דבריו שנשמעו לאחרונה בעניין סולפו, וכי אין לו כל התנגדות לחיילי צה"ל.

"אמרתי שהתורה שלנו מגינה על כל חיילים והיו שפירשו את דברי כאילו דיברתי נגד צה"ל, לא היה כמוני שהלך בחרבות ברזל לכל הבסיסים, באוויר ביבשה ובים. יש בהם הרבה יראי שמים וקובעי עיתים לתורה".

עוד הוסיף: "אמרתי שאני דואג לטובתם שלא יפגעו לכן אמרתי שצריך לחזק את לומדי התורה, אלף למטה אלף למטה, כמו דוד המלך שהיה שולח 12 אלף חיילים וכנגדם 12 אלף שעוסקים בתורה, זה מה שאמרתי, חס ושלום שנאה לחיילים? מעריכים מה שעושים - כיפת ברזל, שולח אותם להגן על הארץ אבל הכוח שלהם צריך לנבוע מהתורה, זה הכל".