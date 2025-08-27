תהליכי הקמת ובניית מתחמי חלוקת הסיוע דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון וסיוע הומניטרי של הקרן האמריקנית GHF בדרום רצועת עזה.

מדובר במרכזים שיחליפו את מתחם החלוקה בשכונת תל אל סולטן, במטרה לשפר את המענה לתושבים ואת בטיחות החלוקה - זאת לקראת פינוי תושבי העיר עזה ברקע התרחבות הלחימה במרחב.

הקמת המתחמים מתבצעת בחודשים האחרונים בהובלת הדרג המדיני מול הממשל האמריקאי, ובאמצעות פיקוד הדרום ומתפ"ש. עם השלמתם, יפעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון ברחבי הרצועה.

על פי נתוני צה"ל, החל מסוף חודש מאי ועד כה חולקו בארבעת מתחמי החלוקה יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות למשפחות.

בצה"ל הדגישו כי "צה"ל באמצעות מתפ"ש ובהתאם להנחיות הדרג המדיני, ימשיך לאפשר מענה הומניטרי ברצועת עזה תוך נקיטת מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח חלוקת מזון סדורה לתושבי הרצועה ולוודא שהסיוע ההומניטרי לא יגיע לידי ארגון הטרור חמאס".