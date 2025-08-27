חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד התייחס בשיחה עם ערוץ 7 באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין שהתקיים אמש (שלישי) בירושלים לסוגיית הריבונות ולמצב הפוליטי.

שקלים אמר כי הוא משתדל להגיע לעיתים קרובות ליישובי ההתיישבות ביו"ש, והוסיף "אנחנו הולכים בעזרת השם לממש ולהחיל את הריבונות ביהודה שומרון ובבקעת הירדן, זה חלק בלתי נפרד מהניצחון שלנו במערכה".

לדבריו, ראש הממשלה כבר הביע תמיכה במהלך בהצבעה בכנסת, והתפקיד של חברי הכנסת מהליכוד הוא "לדחוף אותו כמה שיותר לעניין הזה".

בהמשך דבריו התייחס שקלים גם לנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואמר כי דבריו נוגעים ישירות להחלת ריבונות, ואף לרעיונות נוספים, בהם התיישבות בעזה ואפשרות להשתלטות ביטחונית בדרום-מערב סוריה. "אנחנו עכשיו הגורם המשפיע והחזק ביותר במזרח התיכון", ציין.

בעניין הצעתו של ח"כ בני גנץ, להצטרף לממשלה, אמר שקלים כי מדובר בעניין לא רלוונטי. "אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, מבחינתי לא רלוונטי. גנץ בסך הכול מנסה לחלץ את עצמו מאחוז החסימה", אמר. לדבריו, בעבר גנץ שיבש ניסיונות לאחדות פוליטית והתנגד למהלכים ביטחוניים שנדרשו במהלך המלחמה.

באשר להחלטת הקבינט על כיבוש העיר עזה, אמר שקלים כי זהו מהלך מורכב אך נחוץ. "הסיכוי הטוב ביותר של החטופים הוא אם נדע להפעיל כמה שיותר כוח על החמאס, זה הסיכוי הטוב ביותר שלהם. אין ברירה אחרת", ציין.

עוד הוסיף כי המהלך היה צריך להתבצע מוקדם יותר, אך כעת חשוב לפעול "בצורה האפקטיבית ביותר, חזקה ועוצמתית ביותר".