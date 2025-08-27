כוחות צה"ל תקפו השבוע את בית החולים נאסר בחאן יונס לאחר שזוהתה מצלמת טרור שהיוותה איום ישיר על הכוחות הפועלים במרחב.

מהירי נהרגו מספר עזתים, בהם פעילי טרור. על פי תחקיר פנימי, המטרה לא הייתה המצלמה בלבד, אלא גם המחבלים שהפעילו אותה.

בממצאי התחקיר שפורסמו הערב (רביעי) בערוץ i24, צוין כי הירי בוצע בשעות היום על מנת לוודא פגיעה במחבלים, ולא מדובר בהרוגים אקראיים. חלק מהפעילים שחוסלו השתתפו בפלישה הרצחנית לישראל ב-7 באוקטובר.

עוד עלה מהתחקיר כי האוגדה אישרה שימוש ברחפן מתאבד בלבד, אולם בפועל בוצע ירי של ארבעה פגזים.

טנק ראשון ירה שני פגזים ודיווח כי ייתכן שפספס, ולאחר מכן טנק נוסף ירה עוד שני פגזים מבלי שראה את ההתקהלות שנוצרה כתוצאה מהירי הראשוני.

לפי ההערכות בשטח, לוחמי גולני סברו כי הנזק האגבי שייגרם משימוש בפגז חלול דומה לנזק הצפוי מתקיפה באמצעות רחפן מתאבד.

בין ההרוגים נמנו עשרה פעילי חמאס - לא כולם בדרג המבצעי, שני פעילי ג'יהאד איסלאמי ושבעה נוספים ללא שיוך פח"עי ברור.

בתחקיר נרשמה מחלוקת גרסאות בשאלה האם הובהר במפורש לכוחות גולני שאין היתר להשתמש בפגזים, או שמדובר היה בפרשנות מבצעית של המפקדים בשטח.