גורם צבאי סורי מסר לערוץ "אל-ג'זירה" הקטרי כי צה"ל הנחית כוחות בבסיס צבאי באל-כיסווה שבפרברי דמשק הדרומיים. לדבריו, מדובר בעשרות חיילים ששהו במקום במשך יותר משעתיים, כשהם מצוידים באמצעים לטובת חיפושים. במקביל, כלי תקשורת בסוריה דיווחו על תקיפות שיוחסו לישראל באזור אל-כיסווה. אתמול, בתקיפה אחרת באותו המרחב שיוחסה לישראל, נהרגו שישה אנשי כוחות הביטחון של המשטר הסורי. עוד באותו נושא: דיווח: דרמר נועד עם שר החוץ הסורי

מספר הבקשות לאזרחות ישראלית מזנק מוקדם יותר לוחמי חטיבת הגולן (474) בפיקוד אוגדה 210 השלימו כמה פשיטות לאיתור אמצעי לחימה, ולמעצר ותחקור חשודים בדרום סוריה. בסריקות ביעדים שונים במקביל, איתרו הכוחות מחסני אמצעי לחימה שבהם הוסתרו טילי RPG, מטעני חבלה, כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב ותחמושת רבה. החשודים נעצרו על-ידי הכוחות בשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים.