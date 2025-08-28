איראן פעלה להשמיד ראיות באתר "מוג'דה" בצפון טהרן, הקשור לתוכנית הגרעין שלה, לאחר שהותקף במהלך מבצע "עם כלביא" על ידי ישראל. כך דווח הלילה (רביעי) בסוכנות הידיעות רויטרס, בהתבסס על דו"ח שפרסם המכון למדע ולביטחון בינלאומי.

לפי הדו"ח, האתר, המוכר גם בשם "לוויסאן 2", ממוקם בסמוך לאוניברסיטת מאלק א-אשתר בטהרן, והותקף פעמיים על ידי חיל האוויר ב־18 ביוני. המכון דיווח כי "תמונות לוויין מראות מאמץ משמעותי מצד איראן להרוס במהירות מבנים שניזוקו או נהרסו, ככל הנראה כדי להעלים ראיות לכל פעילות מחקר ופיתוח נשק גרעיני מפלילה".

המכון הדגיש כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) קישרה ישירות בין האתר "מוג'דה" לבין "פרויקט עמאד", התוכנית האיראנית לפיתוח נשק גרעיני, שפעילותה הרשמית הופסקה בשנת 2003.

עוד עולה מהדו"ח כי בתקיפה הראשונה נפגעו כמה מבנים, בהם אחד השייך למכון לפיזיקה יישומית ואחר השייך לקבוצת "שהיד כרימי", אשר סומנה בעבר על ידי ארצות הברית בשל מעורבותה בפרויקטים לפיתוח טילים וחומרי נפץ. קבוצה זו שייכת ל"ארגון החדשנות והמחקר ההגנתי", שלדברי סבא"א וארה"ב נחשב ליורש של "פרויקט עמאד".

התקיפה השנייה, על פי תמונת לוויין מ-20 ביוני שפורסמה על ידי חברת Maxar Technologies, השמידה את בניין המכון לפיזיקה יישומית, גרמה לנזק למבנה ביטחוני נוסף והרסה בית מלאכה.

תמונת לוויין מ-3 ביולי הציגה את תחילת פעולות ההריסה ופינוי הפסולת, ותמונות מ-19 באוגוסט הציגו את האתר כשהוא נקי לחלוטין.

הדיווח מתפרסם על רקע כוונת גרמניה וצרפת לפתוח בהליך להשבת סנקציות האו"ם על איראן, בטענה להפרת הסכם הגרעין משנת 2015.