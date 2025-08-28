איגוד ישיבות ההסדר מפרסם היום לראשונה מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", ניתוח נתונים המצביע על עלייה משמעותית במספר התלמידים בישיבות ההסדר.

מספר התלמידים החדשים בישיבות ההסדר בשיעור א' בשנה שעברה עמד על 2,478 ועלה השנה ל-2,808 תלמידים. הנתון מצביע על עלייה של 330 תלמידים - כ-13% יותר מהשנה הקודמת. בהשוואה לממוצע התלת שנתי מדובר ב-15%.

אורי פינסקי, רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר, אמר כי "מדובר בזינוק היסטורי של 13% במספר המצטרפים החדשים לישיבות ההסדר, שגבוה פי ארבעה מהגידול הדמוגרפי בחינוך הדתי. עובדה זו מוכיחה שהזינוק אינו מקרי, אלא תוצאה של הבנה והערכה עמוקים בקרב ציבור התלמידים, ההורים והמחנכים למסלול ישיבות ההסדר ולראשי הישיבות. ציבור רחב רואה ומוקיר את חשיבות לימוד התורה המשמעותי והארוך לפני הגיוס, הגיוס יחד כקבוצה המחזקת האחד את השני, והחזרה לישיבה לתקופת לימוד משמעותית נוספת. כל זה בונה קומה רוחנית ישראלית ייחודית שממנה בונים ההסדרניקים חיים של תורה ועשיה למען כלל ישראל.

במלחמת 'חרבות ברזל' התברר לכולם, ביתר שאת, כמה משמעותיים חיילי ההסדר לצה"ל. כ-80%-85% מתלמידינו משרתים בתפקידי לחימה קרביים, נתון שאין לו אח ורע, והוא מהווה ניצול כמעט מלא של כל מי שיש לו פרופיל קרבי. העלייה הדרמטית במספר התלמידים היום מתורגמת ישירות לגידול משמעותי במספר הלוחמים הקרביים של צה"ל בשנים הקרובות, הן בסדיר והן במילואים. זהו יבול של שנים של השקעה במסלול, שהוא בבחינת 'תרנגולת המטילה ביצי זהב'. גם בצה"ל יודעים זאת ומברכים על כך, כי ישיבות ההסדר מייצרות עבורו, דור אחר דור, לוחמים ערכיים ואיכותיים. זוהי ברכה עצומה לכל עם ישראל", סיכם.