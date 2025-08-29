תלמידי הישיבה רוקדים לרגל חנוכת בית המדרש צילום: באדיבות הישיבה

לאחר יותר משנתיים של שיפוצים, חנכו רבני ובחורי ישיבת עטרת כהנים את משכן הישיבה המחודש, בלב העיר העתיקה בירושלים - במיקום ההיסטורי של ישיבת תורת חיים הכללית.

השיפוץ החל בעקבות גילוי מסוכן במהלך עבודות תחזוקה קודמות, אז התברר כי תקרת המבנה הישן הייתה בסכנת קריסה. בשל כך הופסקו הלימודים במקום והישיבה הועברה זמנית למבנה קטן מעבר לכביש.

עם השלמת העבודות, התקיים טקס חנוכת בית המדרש החדש במעמד חגיגי, ובו הובעה שמחה על החזרה למקום המרכזי בעיר.

ראש הישיבה, הרב אבישי צרויה, אמר לערוץ 7, "ככל הישיבות לדורותיהם בעם ישראל, יש לישיבתנו אחריות לגדל תלמידי חכמים ולהעביר את מסורת התורה שבעל פה בעם ישראל".

הוא הוסיף, "יש לנו אחריות ייחודית להמשיך ללמוד תורה בירושלים, במיקומה המיוחד של ישיבת תורת חיים הכללית שנוסדה לפני כארבעים שנה. חנוכת הבית שאנו חוגגים אותה היום אינה רק חנוכת בית מדרש, אלא היא סמל של נצח התורה, סמל של נצח ירושלים וסמל של נצח עם ישראל לדורותיו".