מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס מפרסם אזהרה לציבור הפלסטיני ברצועת עזה על רקע מה שהוא מגדיר כ"שמועות בנוגע לחיסול אבו עוביידה", הדובר הרשמי של גדודי אל-קסאם.

בהודעה שפורסמה ביום שבת נכתב כי מקור השמועות בישראל, והן נועדו לשרת את יעדי המודיעין הצבאי הישראלי ולחזק את המורל בישראל.

עוד נאמר כי התקשורת בישראל מגויסת וכפופה לפיקוח של הצבא והמודיעין, ולכן אינה מפרסמת דבר אלא בהכוונת גורמי הביטחון.

לדברי מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, ניסיון העבר מלמד שישראל עושה שימוש בהפצת שמועות על חיסול בכירים בחמאס כדי לעודד אותם ואת מעגל מקורביהם לנקוט צעדים שיאפשרו איסוף מידע עדכני עליהם לצורך חיסולם. "אנו קוראים לבני עמנו שלא להפיץ את השמועות של הכיבוש, המופצות במסגרת המלחמה הפסיכולוגית החותרת לערער את החזית הפנימית", נכתב בהודעה.

צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (מוצאי שבת) היום כי תקפו "מחבל בכיר" בעיר עזה שבצפון הרצועה בעזרת כטב"ם. היעד הוא דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה - ששמו חוד'ייפה כחלות. גורם ישראלי התייחס לתקיפה ואמר: "זה נראה טוב".

בצה"ל מוסרים כי התקיפה בוצעה באמצעות חימוש מדוייק, תוך תצפיות מהאוויר, במטרה למנוע ככל הניתן פגיעה באזרחים. זמן קצר לפני התקיפה הגיע מידע מודיעיני ממוקד לשירות הביטחון הכללי ואמ"ן - ובהמשך ניסיון החיסול יצא לדרך.

רק אתמול נשא דובר הזרוע הצבאית של חמאס הצהרה שבה איים על ישראל במידה ותחליט לכבוש את העיר עזה ואיים על שלומם של החטופים.