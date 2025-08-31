מעצר החשוד שביצע תנועה מגונה דוברות המשטרה

במהלך פעילות סיור בכפר קרע הבחינו שוטרי תחנת עירון ברוכב אופנוע שנסע בצורה פרועה ומסכנת חיים. המשטרה ציינה כי הנהג סיכן את משתמשי הדרך והתעלם מהנחיות התנועה.

כאשר הבחין בניידת המשטרה, ביצע הרוכב לעבר השוטרים תנועה מגונה והחל להימלט מהמקום.

שוטרי התחנה הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור החשוד, ושוטרי יס"מ מנשה הגיעו לביתו זמן קצר לאחר האירוע. החשוד, תושב כפר קרע בן 22, נעצר לחקירה והאופנוע נתפס.

במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד פורעי חוק המסכנים את הציבור ומפגינים אלימות וזלזול כלפי אנשי אכיפת החוק.