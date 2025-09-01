מרכז המידע הפלסטיני "מעטי", המתעד פעילות מטרור נגד ישראל, פרסם את הדוח המסכם לחודש אוגוסט, שבו נרשמו 263 פעולות "איכותיות ועממיות" ב"גדה המערבית ובירושלים הכבושה".

על פי הדוח, פעולות אלה, שבוצעו "במסגרת התגובה על פשעי הכיבוש ומתנחליו כלפי הפלסטינים ורכושם", גרמו לפציעתם של שבעה ישראלים.

מתוך הפעולות, 18 הוגדרו כ"איכותיות" וכללו ירי לעבר יעדים ישראליים באזורים שונים ביהודה ושומרון. בנוסף, בוצעו שני פיגועי דריסה ודקירה ו-12 פיגועי הטמנת או השלכת מטעני נפץ לעבר כוחות צה"ל שפעלו בערים פלסטיניות.

במישור הפעילות העממית דווח על 245 אירועים, ובהם 181 עימותים בין צעירים פלסטינים לכוחות הביטחון, שלושה פיגועי השלכת בקבוקי תבערה ושני מקרים של גרימת נזק לכלי רכב של יהודים.

כמו כן, נערכו 29 תהלוכות והפגנות במחאה נגד "הכיבוש ותוכנית ההתפשטות" ביהודה ושומרון. מרכז המידע הפלסטיני טען כי בתקופה הנסקרת בוצעו 30 "התקפות" של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים.