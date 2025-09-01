תגובת השר לוין ללא קרדיט

בג"ץ הוציא הערב (שני) צו על תנאי בעתירות נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וביטל את הדיון שהיה אמור להיערך ביום רביעי הקרוב.

בהחלטה קבעו השופטים כי הממשלה רשאית לבטל את החלטותיה הקודמות בדבר הדחת בהרב מיארה ולפעול בהתאם להליך הפיטורים שנקבע בהחלטת ממשלה קודמת, אשר עיגנה את המלצות ועדת שמגר באמצעות ועדת האיתור. השרים נדרשו לעדכן עד 14 בספטמבר אם יאמצו את המלצות בג"ץ.

השופטים הסבירו כי "חרף האמור בהחלטתו מ-4 באוגוסט של המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, ועל אף מועד הדיון הקבוע ליום 3 בספטמבר - לא הוגשה לתיק בית המשפט תגובה מקדמית מטעם משיבי הממשלה ואף לא בקשה להארכת מועד להגשתה. משכך, ניתנים בזאת צווים על תנאי כמבוקש בעתירות".

אתמול הגישה בהרב מיארה את תשובתה לעתירות וציינה כי "הליך הפיטורים הוא פסול מיסודו". לדבריה, השינויים שביצעו השרים בהליך "מאפשרים לממשלה שליטה פוליטית מלאה ומוחלטת בהליך ובתוצאתו".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב: "מחזה האבסורד של החלטת בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה. יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב - לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה".

לדבריו, "כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם. מחזה האבסורד הזה לא מסתיים כאן. שופטי בג"ץ מכשירים באופן שערורייתי את שיעבוד משאבי הפרקליטות לטובת עניינה האישי של עורכת הדין בהרב מיארה, ואילו הממשלה נשארת ללא המערכת שתפקידה לייצג אותה. אבל שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלא היה עם עורכת הדין בהרב מיארה, וגם לא יהיה".

השר שלמה קרעי הגיב להחלטת בג"ץ: "לכבוד שופטי בית המשפט העליון היקרים, הרינו להודיעכם כי צו הביניים שהוצאתם מנוגד לסעיף 5 לחוק המינויים, אינו חוקי ועל כן משולל תוקף. רק לממשלה נתונה הסמכות למנות או להדיח את היועץ המשפטי לממשלה וכך עשינו. שום צו בלתי חוקי לא יחזיר אותה לתפקידה. זה החוק. זו החלטת הריבון! הממשלה תפעל למנות יועץ משפטי חדש לאלתר".

שר המורשת עמיחי אליהו הגיב: "מי שאמורים לשפוט על פי החוק והדין, ממשיכים לעוות חוקים ולהעניק פרשנויות הזויות כאילו והם בעצמם המדינה. הפסיקה בלתי חוקית והיועמ"שית לשעבר לא רלוונטית. ראש הממשלה - זה בידיים שלך. מנה עוד הערב יועמ"ש לממשלה והצל את הדמוקרטיה הישראלית מהחונטה המשפטית".