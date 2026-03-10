ביקורת חריפה נשמעת נגד היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה בעקבות הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי טענות של גורמים במערכת המשפט, היועצת מעכבת את ההליך ואינה מאפשרת לפרסם חוות דעת שהוכנה בנושא.

לדברי הגורמים, בקשת החנינה הונחה על שולחנה של היועצת לפני כשלושה חודשים, אך טרם התקבלה הכרעה או חוות דעת רשמית בנושא.

במקביל נטען כי בתיקים אחרים טיפלה היועצת בלוחות זמנים קצרים בהרבה. כדוגמה צוין עניינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבו פורסמה חוות דעת ימים ספורים בלבד לפני המועד שנקבע.

עוד נטען כי היועצת לא השיבה במשך שלושה חודשים לבקשה טכנית שהגיש שר המשפטים יריב לוין, שביקש לברר האם הוא מצוי בניגוד עניינים בטיפול בבקשת החנינה.

בסופו של דבר החליט לוין שלא להמתין לתשובת היועצת והעביר את הסמכות לטיפול בנושא לשר המורשת עמיחי אליהו.

עוד נטען כי בנוסף לעיכוב בהכרעה, היועצת אף מונעת ממחלקת החנינות לפרסם את המלצתה בנושא, אף שההמלצה כבר הושלמה ונחתמה.