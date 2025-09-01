נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק הערב (שני) את "אות הנשיא להתנדבות" לשנת תשפ"ה בטקס שנערך בבית הנשיא.

השנה הוענק האות ליחידים וארגונים הפועלים בעשייה חברתית רחבה, בסימן תקווה, סולידריות ואמונה באדם ובעם.

הזוכים בקטגוריית ארגונים: איילת השחר, אופקים לעתיד, בית על הים, האחים שלנו, העוגן למשפחות המילואים, לב אחד, מהנדסים ללא גבולות וחיות SOS.

בקטגוריית אישים: ג'נט אסידו, דן בלוריאן, לואיזה ברגמן, אמיר חודורב, מאיר מרציאנו, מיתר סלע, שמאי קינן, אמיר רחאל, תמר ריכטר חיימוביץ', עדן שלב וחלבי בותיינה.

הנשיא פתח את דבריו בהתייחסות למצב הביטחוני, "בתקופת מלחמה, שבה אנחנו רגילים לשמוע לא מעט חדשות מטלטלות, זה עונג וזכות גדולה עבור מיכל ועבורי לארח כאן נבחרת בלתי רגילה של מתנדבות ומתנדבים - יחידים וארגונים כמובן - שמסבים לנו הרבה נחת וגאווה ישראלית, ואחראים לכל כך הרבה חדשות טובות".

"אני מבקש לפתוח את דבריי בליבנו הקרוע, בכמיהה, בחרדה, בגעגוע; ולזעוק את זעקתם של אחינו שנתונים בצרה ובשביה, בידי מרצחים ארורים. קול דמי אחיותינו ואחינו קורא אלינו מתחת לאדמה, ומזכיר לנו את הצו האנושי, היהודי והישראלי העליון - להשיב אותם לנוף מולדתם. עלינו - כאומה וכמדינה - מוטלת החובה לפרוע את החוב המקודש הזה - לחטופים, לבני משפחותיהם, ולעצמנו. נתפלל לראות אותם הכי מהר בבית".

בהמשך דבריו הדגיש הרצוג את רוח הערבות ההדדית, "אמנם אנחנו נמצאים כעת במקום ששמו הרשמי הוא 'בית הנשיא"', אבל הוא קודם כל בית העם, וכפי שבית הנשיא הוא בית העם, כך גם 'אות הנשיא להתנדבות', הוא למעשה 'אות עם ישראל להתנדבות'. הרי מאחורי ההצדעה שאנחנו מצדיעים לכם היום - עומד עם שלם שגאה בכם כל כך: בעשייה שלכם - של האזרחיות והאזרחים, ארגונים - ובמגוון הישראלי האדיר שנמצא כאן. ואני מודה לכם תודה לכם בשם עם ישראל כולו".

הוא קרא לאחדות ואמר, אני אומר מכאן לעם כולו - עכשיו לא עת שיסוי, לא עת קיצוניות ולא עת מדון; עכשיו זמנן, הקריטי, הקיומי - של המתינות, הפשרה והאחדות. עכשיו עת ריפוי".

יו"ר הוועדה המייעצת לנשיא, נורית דאבוש, אמרה, "יחד עם חברי לועדה פגשנו את מדינת ישראל היפה על כל גווניה ורבדיה, הם כולם הפשילו שרוולים לא חיכו לקריאה אלא קמו מיד ועשו. ברגעים אלה ממש מובא לקבר ישראל עידן שתיוי נכדה של דודתי אמיליה אחות אבי אברהם ואני עומדת כאן מולכם מברכת על הנתינה ויודעת שעם הנצח לא ישבר".

נציג הזוכים, אמיר חודורב, אמר בטקס, "תהיתי לעצמי מה משותף בין כל הזוכים כאן, שהוביל אותנו להתנדבות ועשיה. המטרה היא אחת בלבד- להוביל את עם ישראל לעתיד של תקווה. המחנה המשותף הוא עם ישראל, עם שברגע של אסון לאומי כמו שחווינו בשבעה באוקטובר, גרם לנו לצאת מאזור הנוחות של שגרת חיינו, לאתר ולחפש מקום שבו כל אחד נרתם ופועל בעשיה ללא לאות, יום ולילה, לפרויקטים משמועתיים וחשובים- שיביאו עתיד טוב יותר, עתיד של תקומה ותקווה".