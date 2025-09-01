נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ליחסי ישראל-ארה"ב ואמר כי השפעת הלובי הישראלי בוושינגטון נחלשה משמעותית.

בריאיון ל-Daily Caller ציין טראמפ כי ישראל כבר אינה מחזיקה בכוח שהיה לה בעבר במסדרונות הקונגרס.

"ישראל היא מדהימה, ואף אחד לא עשה יותר ממני עבורה", אמר טראמפ, תוך שהוא מזכיר את פעילותו נגד איראן.

עם זאת הוסיף, "לפני 20 שנה ישראל הייתה הלובי החזק ביותר בקונגרס, החזק ביותר מכל מדינה או חברה. היום זה לא המצב. פעם פוליטיקאי לא היה יכול לדבר נגדה, והיום יש את AOC ועוד אחרים ששינו את זה".

בהמשך אמר טראמפ כי ישראל נפגעת במישור ההסברתי בעקבות המלחמה בעזה, "הם יצטרכו לסיים את המלחמה. אבל זה פוגע בישראל, אין בזה ספק. ייתכן שהם מנצחים במלחמה, אבל הם לא מנצחים בעולם יחסי הציבור, וזה פוגע בהם".

לדבריו, "יש אנשים ששכחו את 7 באוקטובר, ויש כאלה שמכחישים את מה שקרה".