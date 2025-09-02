דוד, מפקד פלוגה בשריון ומילואימניק עם מעל 400 ימי שירות, הוציא שיר חדש המשלב חוויות מההורות עם הזיכרונות משדה הקרב.

השיר מתאר את התחושה כאשר הילדים יוצאים לדרך חדשה עם פתיחת שנת הלימודים, לצד הקושי של הורה לשחרר ולהתפלל מרחוק.

בפוסט שפרסם כתב, "מלא ילדים ילכו לדרך חדשה.. הם יצאו מהבית ויזוזו למקום חדש, יש בזה שמחה ויש בזה חשש ודאגה. ואז נביט בהם מתרחקים ונבין שלא הכל בידיים שלנו, אנחנו נאהב וניתן ונתפלל ונשחרר".

דוד שיתף כי הרעיון לשיר נולד בעת שהיה בלב הקרבות בעזה, "בדיוק הגיע חבר אחד שהפך לאבא לפני כמה ימים, אנחנו תוך כדי קרבות, אז בלי טלפון ובלי לדעת מה יהיה בעוד דקה ואם בכלל נוכל לחזור הבייתה.. נזכרנו בהם, קטנים או גדולים, ולא נותר לנו מה לעשות מלבד לשלוח להם מילים וחיבוק מרחוק, מלבד להתפלל".

השיר החדש נושא מסר של אהבה, תקווה ותפילה. בין מילותיו: "והלוואי שיאהבו אותך כמו שאני, ותמצאי מקום שיחבק אותך, והלוואי שתאמיני כמה את טובה, שלא תצטערי ותגדלי מזה. כמה אור את, כמה אור".