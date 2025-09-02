בלגיה תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ב-22 בספטמבר. כך הודיע הלילה (שלישי) שר החוץ של בלגיה, מקסים פרבו.

בפוסט שהעלה לרשת X, כתב פרבו כי בנוסף להכרה ב"פלסטין", ארצו תטיל על ישראל 12 סנקציות, הכוללות איסור ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון, הגבלות על סיוע קונסולרי לבלגים החיים באזורים האלה, בחינת מדיניות הרכש עם חברות ישראליות ועוד.

"לאור הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין, ובמיוחד ברצועת עזה, ולנוכח התקיפות הישראליות שנעשות תוך הפרת החוק הבינלאומי, בלגיה נאלצת לקבל החלטות נחרצות על מנת להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס", כתב שר החוץ הבלגי. לדבריו, הסנקציות שנקבעו "לא הוטלו על מנת להעניש את אזרחי ישראל, אלא כדי להבטיח שממשלת ישראל תכבד את החוק הבינלאומי ותנקוט בפעולות על מנת לשנות את המצב בעזה".

פרבו הוסיף כי בלגיה תצטרף למדינות החותמות על ההצהרה בניו יורק "המתווה את הדרך לפיתרון שתי המדינות", ולכן תכיר בפלסטין. "היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית היא מחווה פוליטית חזקה לשמירת הסיכויים לשלום, ולגינוי כוונות ישראל על הרחבת ההתנחלויות".

שר החוץ הבלגי התייחס לטבח 7 באוקטובר, ואמר כי "מתוך מודעות לטראומה שנגרמה לעם הישראלי עקב הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הפורמליזציה של ההכרה בפלסטין תתבצע רק כאשר החטוף האחרון ישוחרר וחמאס לא יהיה הזרוע השלטונית בפלסטין".

ההודעה מגיעה על אף העובדה שראש ממשלת בלגיה, ברט דה וובר, הדגיש במהלך ביקור בגרמניה בשבוע שעבר כי הקמת מדינה פלסטינית אפשרית רק "בתנאים מגבילים מחמירים", הכוללים רשות פלסטינית אמינה, הסכמה על גבולות, וערבויות ביטחוניות לישראל.

לדבריו, "הכרה ללא ערבויות כאלה תהיה חסרת טעם ואף עלולה להזיק".