ככל שמתקרב מועד כינוס עצרת האו"ם, שבה צפויות מדינות מרכזיות להכיר במדינה פלשתינית, מתחזקת הקריאה לתגובה ישראלית בדמות החלת ריבונות ביהודה ושומרון, ואולם ראש מועצת בית אל, שי אלון, מזהיר מריבונות על אזורים מוגבלים ביהודה ושומרון.

לשאלתנו האם אזהרתו נובעת מהדיווחים בתקשורת או ממידע של ממש אודות כוונה להחלת ריבונות חלקית, אומר אלון כי הוא מעדיף שלא לנחש, אלא להתבסס על אירועים של ממש, ובהקשר זה הוא מזכיר את המפגש שקיימו ראשי מועצת יש"ע עם ראש הממשלה במסגרת האירוע לציון חמישים שנה להקמת הישוב עופרה.

בביקור, מזכיר אלון, העלה כל דובר את סוגיית הריבונות מכיוונו הוא, וגם הוא עצמו מצא את הדרך להעלות את הסוגיה ובפנותו לראש הממשלה אמר שמזה 12 שנים הוא מכהן כראש מועצה ומעולם לא חש עד כמה משמעותית החלפת ממשל בארה"ב על היכולת לפתח את המועצה בראשה הוא עומד.

"אף פעם לא הרגשתי עד כמה החיים כאן הופכים לנורמאליים יותר. בעבר כל אישור של כל בניין היה עובר תהליכים פסיכיים מול הממשל בארה"ב, מה שהאט את קצב הבנייה". לעומת זאת עם התחלף השלטון בבית הלבן הבנייה והפיתוח בהתיישבות קלה מהירה ויעילה. "יש כעת הזדמנות גדולה", הוא אומר.

עוד הזכיר את ביקורו של השגריר האמריקאי, מייק האקבי, ביומו הראשון בתפקיד בשילה שם נשא נאום "לפנתאון", כהגדרת אלון, אודות הקשר בין העם היהודי, התנ"ך וארץ ישראל. על רקע השינויים הללו שאל אלון את נתניהו מדוע הדבר אינו קורה, מדוע ריבונות עדיין אינה מוחלת. במענה לשאלתו "הוא אמר 'זה יקרה', אבל מיד הניח יד על הפה והוסיף שדברים טובים נעשים בשקט". אלון מוסיף: "אין לי בעיה שיעשו בשקט, אבל שייעשו. זה יהיה עוול והחמצה היסטורית אם זה לא יקרה". לטעמו הסיבה היחידה שיכולה כעת למנוע ריבונות היא אך ורק מצב בו ראש הממשלה אינו מעוניין בכך.

לשאלתנו אם יתכן וקיים חשש מדיני מתגובת העולם ומדינות שאינן ארה"ב, הוא אומר: "קם כאן דור חדש שלא מפחד מהצל של עצמו. פחדנו מהאיראנים ומנסראללה", הוא מזכיר. "אני לא קונה את הפחדים האלה ולא הם שמניעים אותי לפעולה. יש כאן הרבה אנשים שמוכנים לשלם את המחיר", ובהתייחס לאפשרות שריבונות תוחל על אזורים ספציפיים בלבד, גוש עציון, מעלה אדומים או בקעת הירדן בלבד, הוא אומר כי "נוהג שבעולם הוא שכאשר אנשים מונעים מפחדים הם עושים חצי עבודה. האומות יגידו למה כאן כן וכאן לא", ולכך תהיה השלכה מדינית משמעותית. "אם מחילים את הריבונות, מה שמתבקש כל כך, מחילים על הכול".

הוא מזכיר כי על ריבונות דובר והובטח כבר בקדנציה הקודמת של דונלד טראמפ. ראשי הישובים הוזעקו ללשכת נתניהו על מנת לשמוע שהנה זה קורה, אך השנים חלפו וריבונות עדיין לא הוחלה. "מכרו לנו הרבה סיפורים", הוא אומר ומזהיר כי במידה ותהיה החלת ריבונות חלקית, מה שיקרה בפועל הוא שהטרור ישתלט על כל השטח שלא תוחל עליו הריבונות.

ומה בדבר האתגר הדמוגרפי? האם יתאפשר לערביי יהודה ושומרון להצביע בבחירות ביום שאחרי הריבונות? הוא מציין כי לשאלה זו ישנם כמה וכמה הצעות לפתרון, ובעיניו נכון יהיה בשלב זה להחיל ריבונות על השטח לבד משטחי A, כך שתושבי האזורים צפופי האוכלוסיה הערבית לא יזכו לתעודת זהות ישראלית. "יש פתרונות אבל צריך את הרצון לעשות את הפעולה הזו והפעולה הבאה תהיה פירוק הרש"פ".

עוד מעיר אלון כי את מהלך החלת הריבונות יש לבצע כבר בתקופה הקרובה שכן לא ניתן להבטיח את אורך חייה של הממשלה כאשר יש ספק גדול אם יעלה בידה להעביר את תקציב 26', מה שיוביל מטבע הדברים להקדמת הבחירות.

"אנחנו לא צריכים להיות מנומסים. צריך לדרוש מראש הממשלה. ישראל מבינה שיש בתוכנו אויב פלשתיני. מרבית הציבור נגד מדינה פלשתינית" הוא אומר ומדגיש כי מהלך הריבונות אינו צריך לבוא כתגובה למהלך אותו מובילה צרפת באו"ם להכרה במדינה פלשתינית. "היינו לוחצים על כך גם בלי האירוע הזה", הוא אומר ומוסיף כי "נשיא צרפת, מקרון, לא דואג לפלשתינים אלא לעצמו. אירופה נשטפת באיסלאם".

בהמשך הדברים שאלנו אם להערכתו, כמי שמצוי היטב במרכז הליכוד ומכיר את מארג הכוחות בו, עשוי נתניהו לשלם מחיר פוליטי במפלגה פנימה במידה ויעכב שוב את מהלך הריבונות. אלון משיב: "ראש הממשלה מאוד חזק בתנועת הליכוד. הוא איש מורם מעם ואין עליו איומים בתוך הליכוד. כל קשקוש בזנב זה לא יותר מסיבוב בתקשורת".

ועם זאת, הוא סבור שצעדיו של נתניהו והכוורת הפועלת סביבו מלמדים על כיוון ברור אליו חותר ומתקדם ראש הממשלה, כיוון הריבונות. "לא סתם הוא הגיע עם יו"ר הסנאט האמריקאי לשילה, לא סתם הוא מגיע לעפרה, לא סתם הוא טורח להיפגש איתנו חדשים לבקרים. הוא עושה זאת כי זה הציבור שנותן לו יד וכתף לאורך כל הדרך. סביבו בלשכה אנשים שהם נאמני ארץ ישראל והם שנותנים לו יד במעלה הדרך וצועדים אתו. עליהם הוא בונה. לכן לא נראה לי שהוא יבגוד בציבור הזה. בנט עשה את זה, בגד בציבור שהלך איתו, בבייס שלו ועשה את מה שעשה. אני לא רואה את נתניהו עושה מעשה מהסוג הזה, בפרט כשרואים את המעשה שלו ומבינים לאן הוא חותר. יש לו דרך להוביל את הדברים האלה, אבל התפקיד שלנו הוא ללחוץ בכל דרך אפשרית על ראש הממשלה שיעשה את המעשה הזה".