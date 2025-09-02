מנהלת ההסדרה הכירה ב-445 דונם ביהודה ושומרון כאדמות מדינה. בין השטחים שנכללו בהחלטה נמצא המאחז חוות גלעד, שנאבק במשך שנים לקבלת הכרה רשמית.

המהלך צפוי לאפשר את הגדלת שטח היישוב פי שלושה והפיכתו ממאחז לא מוסדר ליישוב מוכר.

גורמים בהתיישבות ציינו בשיחה עם ynet כי הכרה זו תאפשר הליך תכנוני להקמת מאות יחידות דיור חדשות, לצד פיתוח מסחר ותעשייה, מבני ציבור, סלילת כבישים ותשתיות חדשות.

לדבריהם, "המהלך יחזק את הרצף ההתיישבותי בלב השומרון ויבטיח איכות חיים גבוהה לתושבים".

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן ליום חמישי ישיבת הערכת מצב ביטחונית מצומצמת, שתעסוק בהשלכות הצעד של מספר מדינות באו"ם, בהן בלגיה, שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית.

במסגרת הדיון צפויים להתברר צעדי התגובה האפשריים של ישראל, לרבות אפשרות החלת ריבונות ביהודה ושומרון.

בין המשתתפים בו: שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובכירים בצה"ל, שנדרשו להציג את הערכותיהם.

הישיבה תתקיים על רקע גל ההכרזות האחרונות על הכרה במדינה פלסטינית, ולפני הדיון המדיני הצפוי בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר.

גורמים המעורים בנושא מסרו כי הדיון יתרכז גם בהשלכות הביטחוניות של מהלכים ישראליים אפשריים.