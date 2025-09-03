תושב עזה: רוצים לנוע דרומה, חמאס לא מאפשר צילום: דובר צה"ל

נוכח היערכות צה"ל להרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס, צה"ל פרסם שיחה בין קצין מנהלת התיאום והקישור לעזה לבין תושב העיר עזה בצפון הרצועה, שבה נחשפים ניסיונות חמאס לבלום את תנועת האוכלוסייה מהעיר דרומה.

תושב העיר סיפר: "אנחנו רוצים לצאת דרומה אך חמאס עומדים בדרך. הם אומרים לאנשים - תחזרו הביתה, אין פינוי, תחזרו, תחזרו והאנשים מתפזרים".

הוא הוסיף: "בחיי אנשים מפחדים, חלק מהאנשים עוברים מרחובות צדדיים ומחפשים דרכים חלופיות. חמאס עומדים על חוף הים ליד אלנאבלסי וליד מקומות נוספים, ומונעים מהאוכלוסייה לנוע בדרכים הראשיות".

גורם ביטחוני הגיב "ארגון הטרור חמאס עושה הכול על מנת לבלום את תנועת האוכלוסייה דרומה כדי להשתמש בתושבים כמגן אנושי ולצורכי תעמולה. בפועל, עשרות אלפי תושבים הצליחו לעקוף את מחסומי חמאס ולהתפנות מהעיר עזה עוד טרם ההכרזה הרשמית על תחילת פעילות צה"ל. ההערכה במערכת הביטחון היא שהאוכלוסייה תמשיך להתפנות מהעיר ככל שהפעילות הצבאית באזור תתרחב".

לדבריו "חמאס מנצל את הרצון של גורמים שונים בקהילה הבין-לאומית להביא לסיום המלחמה, ועל כן ימשיך להפיץ קמפיינים שקריים על מנת שהעולם יפעיל לחץ על ישראל לעצור את הנעת האוכלוסייה דרומה".

ההערכה בישראל כי עד כה בין 70,000 ל-80,000 תושבים יצאו מהעיר עזה, מרביתם ב-72 שעות האחרונות. בצה"ל מסרו כי המרחב ההומניטרי בדרום רצועת עזה יורחב ויאפשר שהייה של כ-2 מיליון תושבים: "התשתיות ההומניטריות מותאמות וערוכות להיקף האוכלוסייה בהתאם לדין הבין-לאומי".

צה"ל החל אתמול בהליך גיוסם של רבבות לוחמי מילואים לקראת כיבוש העיר עזה. הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר כי המבצע כבר החל. "כבר התחלנו את התמרון בעזה, שלא יהיו ספקות", אמר בשיחה עם לוחמי מילואים. "אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו. אנחנו כבר נכנסים למקומות שלא נכנסו אליהם עד היום ופועלים שם. צה"ל לא מציע שום דבר שהוא לא הכרעה. לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה".

בשיאו של המהלך הקרקעי הגדול שמתוכנן בפיקוד הדרום לכיבוש העיר עזה ישתתפו כ-130 אלף חיילי מילואים וחמש אוגדות סדירות. בצבא ציינו כי מדובר במבצע מדורג ל"השתלטות על עזה" שיימשך גם בשנת 2026, "במבצע ממושך עם תוכנית מתפתחת ודינמית שתיקח בחשבון גם עסקה במהלכה".