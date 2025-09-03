הרבנים הראשיים לישראל, הרב קלמן בר והרב דוד יוסף, הביעו התנגדות לבקשת שר החקלאות, אבי דיכטר, לפתוח את המחלבות בשבתות ובחגים.

במכתב ששלחו לשר כתבו כי בכל שנה ניצבת מערכת ייצור החלב בפני אתגר החליבה בחודש תשרי, אך עד כה נמצאו פתרונות ללא פגיעה בשבת. "כפי שידעו המחלבות להתמודד עם אתגר זה בשנים קודמות אנו משוכנעים, שלאור ניסיונם, הם יוכלו ליתן מענה גם השנה", ציינו.

עוד הדגישו כי מבחינה הלכתית ניתן להמשיך לעבוד בערבי שבת וחג עד שעה סבירה לפני כניסת המועד, וכי בקשת השר לפתיחת המחלבות בשבתות על ידי עובדים שאינם יהודים מעלה שאלות הלכתיות. "עבודת המפעלים בשבת עלולה לפגוע במענה הכשרותי שהן מקבלות", התריעו.

הרבנים הוסיפו, "השבת היא מסימניה המובהקים של האומה הישראלית והיא אות הברית בין הבורא לעמו. שמירתה מבטאת את זהותה היהודית של מדינת ישראל".

בפנייתם לשר כתבו כי נותר מספיק זמן עד מועדי תשרי על מנת להיערך כראוי ולהימנע ממחסור. "בתפילה שנזכה לשנה טובה וברוכה שנת השקט ושלום לכלל ולפרט", חתמו.

מנכ"ל הרבנות לערוץ 7: המאבק כלל לא קשור אלינו ערוץ 7

בראיון לערוץ 7 אתמול הגיב מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, לפניית שר החקלאות לרבנות הראשית להפעיל את המחלבות בשבתות וחגים באמצעות גויים כדי למנוע מחסור בחלב בישראל.

"יש כאן מאבק שכלל לא קשור אלינו אבל קל מאוד להאשים תמיד את הרבנות הראשית לישראל", אמר כהן. "מי שמטפל בנושא של חליבה ברפתות ובעבודת המפעלים בשבתות זה אחרים. במשך 77 שנים לא מחללים שבת במפעלי מזון ולרפתות יש פתרונות טכנולוגיים-הלכתיים".

הוא הדגיש כי "מדובר בוויכוח בין האוצר והחקלאים על מחיר המטרה של ליטר חלב. בפעם הקודמת שזה קרה לפני כשנתיים, שר האוצר הוריד מכסים על חלב ניגר, והרבנות בתוך חמישה ימים ייצרה נוהל ייבוא מסודר".

"במקום שהאוצר, משרד החקלאות והחקלאים ידברו, הדיון הוסט. האגדה לפיה חסר חלב אינה נכונה וכך גם האגדה שהולכים לשפוך 6 מיליון ליטר חלב בגלל שאי אפשר לעבוד בשבת ובחג. מדובר באירוע שכלל לא שייך לרבנות".