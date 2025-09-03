חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהר-מיארה על רקע אירועי ההצתה שהתרחשו הבוקר ליד ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים.

בראיון לרדיו 'קול חי' סעדה כינה את בהרב-מיארה "סוכנת הכאוס מספר אחת" במדינת ישראל והאשים אותה בחוסר אכיפה מכוון שמטרתו להפיל את הממשלה.

סעדה תיאר את הצתת הפחים והצמיגים בשכונות רחביה וגבעת רם כ"התנהלות מופקרת וחסרת אחריות", שגרמה לנזק לרכבים וחייבה פינוי תושבים.

הוא טען כי המשטרה לא נוקטת יד קשה נגד מפגיני השמאל, בניגוד ליחס למפגינים חרדים: "בהפגנות חרדים משתמשים בבואש ואלות באופן מיידי, ופה אין מעצרים, אין כתבי אישום, הכול מותר".

הוא הדגיש כי ההצתות פגעו באזרחים תמימים ש"כל חטאם הוא שהם גרים ליד בית ראש הממשלה", ותהה: "מה יחשוב אזרח שקם בבוקר ומוצא את רכבו שרוף?"

לדבריו, חוסר האכיפה נובע ממדיניות מכוונת של בהרב-מיארה, שפועלת בשיתוף פעולה עם המערכת המשפטית, כולל שופטים שמגלים "רחמנות" כלפי מפגינים כאלה.

סעדה הצביע על אפליה באכיפה ותיאר את מעצרם של צעירים חרדים שמעמדם לא הוסדר כ"אכזריות", לעומת היעדר מעצרים במקרי ההצתות.

"אדם שמצית רכב לא נעצר, אבל חרדי שלומד תורה ועניין הגיוס לא הוסדר - אותו עוצרים?" הוא טען כי המטרה של בהר-מיארה היא פוליטית: "היא רוצה להפיל את הממשלה".