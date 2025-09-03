רב המועצה האזורית דרום השרון הרב יוסף שלוש, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שיגר מכתב לרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר.

במכתבו ביקש להעלות לדיון במועצת הרבנות הראשית את נושא אי מינוי רבנים בערים וביישובים.

לדבריו, עשרות ערים בישראל וכן יישובים רבים נותרו ללא רב קבוע מאז פרישת הרבנים הקודמים, ומונו במקומם רבנים ממלאי מקום.

הוא טען כי המינויים הזמניים פוגעים במעמד הרבנים, שכן בחלק מהמקרים מדובר בתפקידים ללא שכר או עם סמכויות מוגבלות בלבד.

הרב שלוש הדגיש במכתבו, "רוב מדינת ישראל ללא רבנים, כצאן אשר אין להם רועה". הוא הציע כי כל ממלאי המקום יתפטרו מרצונם, וכך ייווצר לחץ ציבורי על ראשי ערים ועל השר לשירותי דת לזרז את הליכי הבחירות.

עוד ביקש הרב שלוש לקיים פגישה משותפת בין הרבנים הראשיים לבין ראשי ארגוני רבני הערים ורבני ההתיישבות, במטרה לגבש תוכניות רחבות לטיפול במעמד הרבנים בישראל. לדבריו, "הרבנים הראשיים יעמדו בראש המחנה לטובת רבני ישראל".