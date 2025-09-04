יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, נפגש הערב (חמישי) עם גדי איזנקוט.

"בפגישה דנו השניים בתיאום ושיתוף פעולה בין מפלגות האופוזיציה הציוניות, ובגיבוש קווי יסוד משותפים עבור הגוש הציוני שיהווה חלופה שלטונית מגובשת, אחראית וערכית, שתנהיג את ישראל ותחליף את ממשלת השבעה באוקטובר", נמסר מטעם ישראל ביתנו.

לפני כשבוע פנה אביגדור ליברמן ליו"ר האופוזיציה לפיד במכתב בו ביקש לכנס בדחיפות את כלל המפלגות הציוניות באופוזיציה, ובשבוע שעבר נפגש עם נפתלי כדי לקדם את הנושא.

ליברמן ציין בקריאתו ללפיד כי "מדינת ישראל ניצבת בעת הזו מול אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים המאיימים על יסודותיה של החברה הישראלית. חוסנה הלאומי של המדינה, על כל רבדיו, מצריך הנהגה אחראית, שקולה ומאוחדת, שתדע להציע חלופה ערכית ומעשית לשלטון הנוכחי שמוביל את מדינת ישראל לאבדון והביא עליה את אסון שבעה באוקטובר".

"בעקבות האמור, אני סבור כי עלינו לפעול יחד ולגבש בסיס משותף לפעולה", המשיך ליברמן. "קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, בתוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית. אני מאמין כי דווקא בתקופה זו, מוטלת עלינו החובה לקבל אחריות לאומית ולפעול יחד, למען חיזוק האמון".