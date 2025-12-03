המשטרה הצבאית הגיעה הלילה (רביעי) לעיר אופקים על מנת לעצור עריק חרדי.

לפי דיווחים מהשטח, העצור כבר הוכנס לניידת, אך אז הגיעו למקום המוני חרדים, בעקבות קריאה מתוזמנת של מערכת פנימית הקרויה "צבע שחור".

מערכת "צבע שחור" משגרת הודעות מיידיות לעשרות ואף מאות חרדים המתגוררים באזור, ובכך מרכזת אותם בתוך דקות ספורות בזירת האירוע. כך התרחש גם הלילה, כאשר ההתקהלות הפכה במהרה להפגנה סוערת.

בהודעת המשטרה נמסר כי עם הגעת הכוח החלה התקהלות של תושבים חרדים, שהתפתחה להפרת סדר. המפגינים הקיפו את רכב הניידת בו הוחזק העריק.

בשל הלחץ ובמטרה למנוע עימות פיזי במקום, החליטו השוטרים לשחרר את העצור ולסגת מהאזור.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב בחריפות לאירועים: "זו כבר לא רק השתמטות, זה טרור שמאיים על שלום חיילי צה"ל, ובטרור מטפלים ביד קשה!"