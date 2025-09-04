סקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 מעלה כי לו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-24 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-19.

מפלגה בראשות גדי איזנקוט מקבלת 12 מנדטים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 11, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, עוצמה יהודית 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 4.

מפלגת כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה בסקר זה. גוש האופוזיציה משיג 60 מושבים, גוש הקואליציה מקבל 50 והמפלגות הערביות 10.

בתרחיש שבו בנט וליברמן מתאחדים הם מקבלים 30 מנדטים כשראש הממשלה לשעבר עומד בראשות המפלגה המאוחדת.

מפלגת הליכוד זוכה ב-25 מנדטים, הדמוקרטים ב-11, מפלגה בראשות גדי איזנקוט ב-10, יש עתיד ב-8, ש"ס ב-8, יהדות התורה ב-7, עוצמה יהודית ב-7, חד"ש-תע"ל ב-5, רע"ם ב-5 ומפלגת הציונות הדתית ב-4.

גם במקרה זה מפלגתו של בני גנץ אינה עוברת את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה נחלש במנדט ל-59, גוש הקואליציה זוכה ב-51 והמפלגות הערביות יציבות על 10 מנדטים.