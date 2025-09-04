מרגש: החתונה שניצחה את פציעת המלחמה צילום: דוברות סורוקה

יעקב וארוסתו תאיר כבר היו מוכנים לחתונתם. התאריך נקבע, האולם הוזמן, הטבעות נקנו ואפילו הוזמנו חליפה ושמלת כלה. אבל הכל השתנה ברגע אחד לפני כחודשיים כשיעקב נפצע במהלך המלחמה מפגיעת טיל RPG.

הוא פונה במסוק לבית החולים סורוקה הובהל לחדר הטראומה, משם לחדר הניתוח ואחר כך אושפז בטיפול נמרץ כללי. במהלך שהותו עבר סדרת ניתוחים מורכבים שהצילו את רגלו הימנית, וכיום הוא מאושפז במחלקה אורתופדית ב'.

יעקב מספר: "שבועיים לפני שנפצעתי עוד הספקתי לקנות חליפה וטבעות. כשפקחתי עיניים בטיפול נמרץ וראיתי את תאיר ידעתי שהחתונה תתקיים בתאריך שקבענו, למרות הכול".

צוותי סורוקה התגייסו למשימה, וכך - ארבע שנים אחרי שהכירו והתאהבו וחודשיים אחרי הפציעה המטלטלת - עמדו השניים היום (חמישי) באירוע מרגש במיוחד, מתחת לחופה בגינת מרכז לגסי הריטג' בסורוקה, מוקפים במשפחה, חברים וצוותים רפואיים.

ד"ר יותם היינמן, מנהל שירות טראומה מורכבת במערך האורתופדי שהוביל את הטיפול, הגיע אף הוא להשתתף בשמחה. "יעקב הפגין כוחות יוצאי דופן במסע ההחלמה. נוצר בינינו קשר מיוחד, ואני מאחל לו ולתאיר זוגיות מאושרת והרבה בריאות".