50 שנות התיישבות: ראש מועצת שומרון יוסי דגן העניק את "אות יקיר השומרון" למקימי ההתיישבות בשומרון, מייסדי גרעין אלון מורה - גוש אמונים: בני ובינה קצובר והרב מנחם וטובה פליקס.

הענקת האות התקיימה בפני אלפי בני אדם באירוע פתיחת חגיגות 50 שנות התיישבות בשומרון.

הרב מנחם פליקס ורעייתו טובה יחד עם בני ובינה קצובר היו הראשונים שקראו להקים התיישבות בשומרון והיו מחוללי ההתיישבות בשומרון. בכך הם סללו את הדרך לעשרות יישובים ולמאות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון.

דגן אמר כשהעניק את אות ההוקרה: "אני רוצה לומר תודה רבה לבני ולבינה קצובר, לרב מנחם ולטובה פליקס - אתם שהקמתם את ההתיישבות בשומרון, אנחנו מצדיעים לכם, יקירי השומרון. מהשורשים האלו של גרעין אלון מורה ושל גוש אמונים אנחנו שואבים כוחות לשני היעדים הברורים שלנו: ריבונות מלאה - לא גושים, ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון".

הוא הוסיף: "אני קורא לראש הממשלה להחיל ריבונות. אנחנו נילחם על זה ונביא את זה ביחד בעזרת ה'. המשימה השנייה - להביא את המסות של היהודים לכאן. בכוח האמונה נגיע למיליון תושבים בשומרון בריבונות מלאה של מדינת ישראל".

בני קצובר אמר בהתרגשות: "כשבאנו לכאן אחרי ששת הימים, לא היו יהודים בשומרון. שמונה פעמים עלינו לקרקע ושבע פעמים פינו אותנו. בסוף גם הממשלה הבינה שאי אפשר לעצור עם שלם מלחזור ללב ארצו. כשהתחלנו לא היו פה יהודים - היום אנחנו מתקרבים ל-600 אלף. אנחנו בדרך למיליון ולריבונות מלאה. עם אמונה אפשר להתגבר על כל העולם".